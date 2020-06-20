اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بومبيو يعلن تخصيص 93 مليون دولار مساعدات جديدة لمواجهة كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 09:13 م
مايك بومبيو يعلن تخصيص 93 مليون دولار مساعدات جديدة لمواجهة كورونا مايك بومبيو
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، تخصيص 93 مليون دولار، كمساعدات إنسانية جديدة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. ونقل الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر تويتر تصريح بومبيو وجاء فيه: "يسرنا الإعلان عن 93 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة استجابة لجائحة كوفيد 19، والتى ستساعد أكثر الناس ضعفاً في العالم، وتكمل السجل الأمريكي في الكرم والتأثير في جميع أنحاء العالم".

بومبيو
بومبيو

 

وفى سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كبير دبلوماسيي الصين يانج جي تشي الأسبوع الماضى، وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا، ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية. واجتمع بومبيو مع يانج في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

 


بومبيو

الخارجية الامريكية

مايك بومبيو

كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة