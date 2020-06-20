مايك بومبيو يعلن تخصيص 93 مليون دولار مساعدات جديدة لمواجهة كورونا

ريهام عبد الله

أعلن مايك بومبيو، وزير خارجية أمريكا، تخصيص 93 مليون دولار، كمساعدات إنسانية جديدة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. ونقل الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر تويتر تصريح بومبيو وجاء فيه: "يسرنا الإعلان عن 93 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة استجابة لجائحة كوفيد 19، والتى ستساعد أكثر الناس ضعفاً في العالم، وتكمل السجل الأمريكي في الكرم والتأثير في جميع أنحاء العالم".



بومبيو

وفى سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كبير دبلوماسيي الصين يانج جي تشي الأسبوع الماضى، وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا، ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.