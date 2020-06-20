مؤسسات المجتمع المدنى تتبرع بـ5 نعوش لنقل حالات وفاة كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها تبرع مؤسسات المجتمع المدني بعدد 5 نعوش مجهزة لنقل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة ، وسعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشمال سيناء في مواجهة فيروس كورونا المستجد بجانب الجهات التنفيذية، من خلال عمليات التوعية والتطهير والتعقيم التي نفذتها ودعم القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب التبرع بالوسائل الوقائية والكمامات الطبية والقفازات والمطهرات ونعوش نقل حالات الوفاة.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الصحة علي أهميه دعم كل أنماط المجتمع المدني للمؤسسات الصحية لتجاوز الأزمة والوباء والعبور بسيناء إلي شاطئ الأمان.

وأضافت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي عن سعادتها ودعمها لدور مؤسسات المجتمع المدني في الفترة السابقة ودعمها للمؤسسات الحكومية والصحية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأشار السيد العدل المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات التى قامت بدعم مستشفي العريش العام بأول نعش من نعوش كورونا،أنه تم تصنيع النعوش وفقاً للمعايير الطبية المطلوبة بما يتماشي مع إجراءات التعقيم في القضاء على الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد وذلك بما يتوافق مع المعايير والإجراءات الوقائية التي تتخذها محافظة شمال سيناء لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد وإشادة الحكومة المصرية بدور المجتمع المدني لدعم المؤسسات الصحية للحد من انتشار هذا الفيروس.