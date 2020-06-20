اليوم السابع
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فيديو.. حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان

السبت، 20 يونيو 2020 06:01 م
فيديو.. حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحان حادث مأسوي لمراقبى الثانوية العامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي اليوم 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين أبو رماد، وتبين أن من بين الحادث وفيات ومصابين من ملاحظى الثانوية والأزهرية بلجنة حلايب.

من جانبه، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن الحادث اسفر عن  وفاة مراقب بلجنة الثانوية العامة بحلايب وأصيب خمسة آخرون من ضمن مراقبى الثانوية العامة بينهم مراقب من ادارة الامتحانات قادم من محافظة اسيوط .

 

 

في هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل وفاة وإصابة ملاحظين بالثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.

 

 

 


حادث مراقبى الثانوية العامة

الثانوية العامة

مراقبي الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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