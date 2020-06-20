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فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

السبت، 20 يونيو 2020 03:09 م
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو مواصلة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية  جهودها خلال أسبوع ،فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ونجحت الداخلية في مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"  في ضبط 7468 قضية تموينية متنوعة ، وضبط 6 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 1812 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط  33919 سائق نقل جماعى.

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال مخالفة قرار الحظر  في ضبط 41094 شخص، 22781 مركبة، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 679 شخص بإجمالى 675 مبنى.

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

وتمكنت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط 670 قطعة سلاح نارى، أبرزها "76 بندقية آلية– 111 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 39 مسدس– 444 فرد محلى الصنع– 1096 طلقة مختلفة الأعيرة – 1190 قطعة سلاح أبيض".

 


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