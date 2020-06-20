اليوم السابع
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فى مثل هذا اليوم..الحملة الفرنسية تغلق الجامع الازهر عقب مقتل قائدها كليبر

السبت، 20 يونيو 2020 01:00 ص
فى مثل هذا اليوم..الحملة الفرنسية تغلق الجامع الازهر عقب مقتل قائدها كليبر الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

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فى مثل هذا اليوم 20 يونيو عام 1800 أغلقت السلطات الفرنسية الجامع الأزهر بعد اغتيال كليبر على يد سليمان الحلبي الأزهري، وقيل أن الجنرال مينو «آخر قادة الحملة» أراد إعادة فتح الأزهر للتقرب من المسلمين بعد أن دخل في الاسلام لكن الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ الأزهر رفض اقتراحه خشية انتقام ضباط الحملة لقائدهم الراحل كليبر، فظلت أبواب الأزهر مغلقة منذ ذلك الحين حتى رحيل الحملة الفرنسية سنة 1801.

 تاريخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، ودور علمائه في مختلف نواحي الحياة المصرية ليزخر بالمواقف الكثيرة الخالدة التي كان الأزهر فيها في مقدمة الأحداث، حاملًا لمشاعل الهداية والتقدم، صادعًا بالحق، لم تمنعه الزعامة العلمية من الزعامة الوطنية؛ حيث كان الأزهر على مدار تاريخه يمثل المنبع الأصيل للوطنیة والقلعة الحصينة للدفاع عن القضايا العربية والقومية بل والإنسانية.

ففي أروقته وحول أعمدته ظهرت الحركات التى طالبت بالحريات والحقوق العامة، وناضلت في سبيل رفع المظالم وترسيخ قواعد العدل، وفيها ولدت الثورات الشعبية والانتفاضات التى واجهت السلطات والأحزاب الحاكمة الجائرة، وفيها نشأ علماء أفذاذ تألفت منهم جبهة سياسية معارضة جعلت دستورها الأخلاق والآداب القرآنية، وقد نجحت هذه الجبهة نجاحًا عظيمًا، وكان من مظاهر هذا النجاح إسقاط بعض الحكومات العثمانية الجائرة فى مصر إبَّان الحكم العثمانى، وفى القضاء على بعض الأحزاب المملوكية الحاكمة المُتسلِّطة التي أنَّت المجتمعات فى مصر من مظالمها وطغيانها.

كما كان الجامع الأزهر هو القلعة التي تحطمت على أبوابها أمال الحملة الفرنسية في البقاء في مصر ( 1798 ـــ 1801)، وقاد علماؤه البلاد في فترة الفراغ السياسي التي أعقبت خروج الفرنسيين، واختاروا محمد علي ليكون حاكمًا على البلاد عام 1220ه/ 1805م، وذلك وفق الشروط التي اتخذوها عليه من إقامة العدل وعدم فرض الضرائب ومشورتهم في القرارات التي تخص عامة الشعب ... وغير ذلك، كما مَثَّل الجامع الأزهر حائط الصد المنيع الذي وقف في وجه حملة فريزر الإنجليزية عام 1222/ 1807م، وضرب علماؤه أروع الأمثلة في الوطنية في مساندة الثورة العُرابيَّة عام 1299ه/ 1882م والمشاركة فيها، مواصلًا دوره الوطني الباسل والراسخ الذي سجله التاريخ بمدادٍ من ذهب في أحداث ثورة عام 1338ه/ 1919م، وإبان الحرب العالمية الثانية (1939 ـــ 1945م) من عدم الزج بالبلاد في الحرب وتجنيبها ويلاتها، والدور الوطني الباسل على كافة المستويات إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1376ه/ 1956م.

 


الجامع الازهر الشريف

الحملة الفرنسية

كليبر

الازهر الشريف

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