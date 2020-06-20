اليوم السابع
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غرفة القاهرة: 20% زيادة فى حجم المعروض من الخضار.. وتراجع الطلب

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص
غرفة القاهرة: 20% زيادة فى حجم المعروض من الخضار.. وتراجع الطلب سوق الخضار
كتب هانى الحوتى

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قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم المعروض من الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة بالأسواق يزيد بنسبة 20-30% عن العام الماضى نتيجة لثلاث أسباب وهى أولا التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، ثانياً زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، وتزامن حصاد عدد كبير من المحاصيل، ثالثاً مساهمة مشروعات الصوب الزراعية فى توفير المحاصيل الزراعية التى تشهد إقبال كبير عليها وفى الوقت نفسه عدم كفاية الإنتاج المحلى مثل الخيار والطماطم.

 

وأضاف أن وفرة المعروض مع تراجع استهلاك المصريين خلال فصل الصيف بسبب الطبيعة الموسمية، حيث أن طابع استهلاك المصريين موسمى، يزداد خلال فترة الأعياد، كما يزداد خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف كثيراً، نظراً لبرودة الجو خلال الشتاء، وهو ما يتطلب أكل كميات كبيرة للتدفئة، فى مقابل فصل الصيف يتجه أغلب المستهلكين إلى شراء العصائر والفواكه المرطبة للتغلب على ارتفاع الحرارة، وهو ما أدى إلى انخفاض أغلب المحاصيل.

 

واستعرض "النجيب"، أسعار عدد من المحاصيل الزراعية بأسواق الجملة، حيث تراوح سعر الطماطم جملة بين 2.5-3.5 جنيه، وتباع للتجزئة بين 4-6 جنيه، وتراوح سعر البطاطس بين 1.25-2 جنيه، وتباع للتجزئة بين 3-3.5 جنيه، وهو أقل سعر للبطاطس فى مصر منذ سنوات، وتراوح سعر البصل بين 3-3.5 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل بأنواعه بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الألوان من 5 إلى 6 جنيه، ومازال سعر الليمون يتراوح بين 25-30 جنيه للجملة، على أن يباع تجزئة بسعر 35-40 جنيه، بسبب فترة "تصويم الليمون"، وهى الفترة بين انتهاء عروة وبدء عروة جديدة.

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، قال "النجيب"، أن سعر الكانتلوب جملة بلغ 2-4 جنيه، والبطيخ تراوح بين 15-25 جنيها، وتراوح سعر الخوخ من 5-7 جنيه، والتفاح بين 4 إلى 6 جنيهات، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات، والبرقوق من 18 إلى 20 جنيه، وبالنسبة للمانجو بدأ ظهور أنواع المانجو المزروعة بمحافظات الصعيد، وتتراوح أسعارها من 10 إلى 20 جنيه بالجملة.

 


غرفة القاهرة التجارية

الحاصلات الزراعية

اسعار الخضار

اسعار الفاكهة

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