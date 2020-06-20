عميد طب بنى سويف: 35 مصابا بـ"كورونا" يتلقون العلاج داخل المدينة الجامعية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف خروج 15 حالة بعد تعفيهم من فيروس كورونا داخل المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أن 35 حالة تتلقى العلاج بالعزل وحالتهم ما بين البسيطة والمتوسطة ليصل إجمالى الحالات التى استقبلتها المدينة 50 حالة.

واضاف عميد طب فى تصريحات صحفية أن عزل المدينة الجامعية يسع 480 سرير لاستقبال مرضى كورونا، مشيرا إلى أن هذه التوسعة الجديدة تأتى نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وزيادة عدد حالات الإصابة ودور جامعة بنى سويف فى الوقوف صفا واحدا حتى يتم السيطرة على هذا المرض الخطير .

واكد الدكتور عاطف مرسى أن المبنى الخاص بالمدينة الجامعية للبنين يوجد به صيدلية بها جميع المستلزمات الطبية من أدوية ووسائل الحماية من جوانتات وافرولات وماسكات وجميع أدوية الطوارئ مشيرا إلى أنه يوجد عيادة طبية فى كل مبنى يعمل بها أعضاء هيئة التدريس بأقسام الباطنة المختلفة بالكلية وكذلك المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بمختلف التخصصات حتى أمراض النسا والأطفال وكذلك يوجد جهاز أشعة متنقل وجهاز أشعة تلفزيونية لخدمة مرضى.