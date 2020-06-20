عضو بنقابة الأطباء: صندوق لتلقى التبرعات لشهداء ومصابي كورونا من الأعضاء

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحاول بكل الطرق لحماية الأطباء في عملهم وإلزام وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية وعزل المخالطين وعمل تحاليل لأطباء المُخالطين، وكذلك تسعى لإضافة الإصابة بالكورونا اعتبارها إصابة عمل، وهو ما تم فعلا احتسابه بقرار رسمى يوم 31 مايو الماضي.

وأضاف الزيات، فى تصريحات له: لازلنا نسعى لضم المصابين والشهداء من الفريق الطبى إلى قانون الشهيد، لضمان حقوقهم المادية والمعنوية وإعانة أسرهم، واتحاد المهن الطبية يصرف 20 ألف جنيه لكل مصاب، والشهيد 100 ألف جنيه، موزعين على "50 ألف جنيه من نقابة أطباء مصر، و50 ألف جنيه من اتحاد المهن الطبية، وتابع: "أعلم أن ذلك قليل ولكن هذا على قدر الاستطاعة حتى لا تؤثر على أموال المعاشات والمستحقات الأخرى، وكان لابد لنا من الاستمرار في أخذ كل الطرق للمساعدة ولا ننتظر الرد الحكومى فقط".

وتابع: ولذلك تم مناقشة مقترح، حيث طلب الكثير من الأطباء سواء داخل أو خارج مجلس النقابة العامة للأطباء بعمل صندوق خاص لتلقى تبرعات من الأطباء فقط لحساب صندوق يخصص الشهداء والمصابين بالفيروس اللعين كوفيد 19، وسوف نعلن عن كل التفاصيل فى كيفية التعامل، والصرف والمستحقين منهم بمنتهى الشفافية.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 84 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.