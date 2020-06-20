اليوم السابع
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ضبط 357 قضية احتكار أسعار في زمن كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 12:51 م
ضبط 357 قضية احتكار أسعار في زمن كورونا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (979) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (357) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 


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فيروس كورونا

الداخلية

الاحتكار

حملات امنية

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