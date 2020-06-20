ضبط 26 طن مواد غذائية داخل مصنع غير مرخص

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث تم ضبط (27,3 طن مواد خام - 20700 لتر مواد خام سائلة - 26 طن مواد غذائية - 5100 لتر مواد غذائية سائلة - 600 عبوة تونة) داخل (2 مصنع- 2مخزن) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية وتفتقد شروط التخزين مما يؤثر على صلاحيتها للإستهلاك.

ونجحت الجهود في ضبط (21) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (40) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (27) قضية ( تلويث بنهر النيل والمجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها وإلقاء المخالفات) بنطاق المنطقة المركزية .

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم تأمين تنفيذ (4) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال تأمين تنفيذ الإزالات تم تأمين تنفيذ إزالة (4) حالات بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.