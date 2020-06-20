اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 26 طن مواد غذائية داخل مصنع غير مرخص

السبت، 20 يونيو 2020 01:01 م
ضبط 26 طن مواد غذائية داخل مصنع غير مرخص حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث تم ضبط (27,3 طن مواد خام - 20700 لتر مواد خام سائلة - 26 طن مواد غذائية - 5100 لتر مواد غذائية سائلة - 600 عبوة تونة) داخل (2 مصنع- 2مخزن) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية وتفتقد شروط التخزين مما يؤثر على صلاحيتها للإستهلاك.

ونجحت الجهود في ضبط (21) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (40) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (27) قضية ( تلويث بنهر النيل والمجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها وإلقاء المخالفات) بنطاق المنطقة المركزية .

 

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم تأمين تنفيذ (4) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال تأمين تنفيذ الإزالات تم تأمين تنفيذ إزالة (4) حالات بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

    

 


المسطحات

الداخلية

البيئة

حملات امنية

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.8 مليار جنيه

السبت، 20 يونيو 2020 12:20 م

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع

السبت، 20 يونيو 2020 10:37 ص

الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة