ضبط شخص استغل خطأ موظف بنك واستولى على 650 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستغلال خطأ موظف بأحد البنوك والإستيلاء على مبلغ مالى 650 ألف جنيه لصالحه بدون وجه حق، وذلك إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك.

تبلغ للإدارة من محامى أحد البنوك بشأن تضرر البنك من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه من أموال البنك مستغلاً خطأ أحد موظفى البنك والذى قام بإيداع المبلغ فى حساب شركته طرف البنك عن طريق الخطأ .

ومن خلال الفحص أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن قيام (مهندس كهرباء - صاحب شركة - مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة) بإرتكاب تلك الواقعة إذ إستغل المذكور كونه أحد عملاء البنك وحدوث خطأ من أحد موظفى البنك والمسئول عن تحصيل الشيكات الخاصة بإحدى الشركات عن طريق المقاصة، والذى قام بإيداع مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه بحساب شركة المشكو فى حقه بالبنك عن طريق الخطأ بدلاً من تحصيلها لحساب الشركة "عميلة البنك" وقيام المذكور بالإستيلاء على ذلك المبلغ من خلال صرف جزء من أحد فروع البنك وتحويل باقى المبلغ إلى حسابه الشخصى ببنك آخر.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تردده على فرع البنك بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وبلاغ البنك، وأبدى المتهم المذكور إستعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للبنك الشاكى.