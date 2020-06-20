اليوم السابع
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ضبط شخصين نصبا على ثالث واستوليا منه على نصف مليون كتبرع لمستشفى

السبت، 20 يونيو 2020 12:46 م
ضبط شخصين نصبا على ثالث واستوليا منه على نصف مليون كتبرع لمستشفى أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

جاء ذلك إستمرار لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء على أموالهم.

وتبلغ للإدارة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل شخصين بزعم مشاركته فى القيام بالدعاية لحملة إعلانية لجمع التبرعات لصالح إحدى مستشفيات الأطفال بمدينة المحلة الكبرى وتمكنا من الإستيلاء منه على (مبلغ 500 ألف جنيه) تحت ذلك الزعم.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط (شخصان - مقيمان بمحافظة القاهرة "لأحدهما معلومات جنائية").. إذ قام المذكوران بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين أصحاب الشركات بقصد الإستيلاء على أموالهم، حيث قاما بإنشاء شركة وهمية للدعاية والإعلان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وقاما بإيهام الشاكى بتعاقد شركتهما مع إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة المحلة الكبرى على القيام بالدعاية لحملة إعلانية كبيرة لمدة ستة أشهر تحت مسمى "تبرع بخمسة جنيه" لصالح حضانات الأطفال بإحدى المستشفيات بالمحلة الكبرى - بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة "وطلبا من الشاكى مشاركتهما فى تلك الحملة الإعلانية وذلك لإرتفاع تكاليفها وطول مدتها وقدما له مستندات "مزورة" عبارة عن (صورة ضوئية من خطاب جمع التبرعات- عقد الحملة الإعلانية بين الجمعية والمتهمان بصفتهما أصحاب الشركة الخاصة بالدعاية والإعلان).

وتمكنا من خلال ذلك الزعم من الإستيلاء على مبلغ ( 500 ) ألف جنيه من الشاكى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محال إقامة المتهمان بمأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطهما وعثر بحوزتهما على عقد بين شركة دعاية وإعلان" والذى يمثل مديرها أحد المتهمين وبين الجمعية الخيرية بالمحلة الكبرى "مزور"، ومذكرة فقد لـ ( 3 ) شيكات بنكية المستولى عليها من المجنى عليه لصالح المتهمان بإجمالى مبلغ 800 ألف جنيه مصرى قيمة الحملة الإعلانية المزمع قيامة بها.

وعثر معهم على كارنية يحمل إسم وصورة أحد المتهمين منسوب صدورة إلى إحدى الجهات الدولية "مزور"، و    هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل النصية بين المتهمان على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطهما الإجرام، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى .

 

 


نصب

جرائم النصب

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التبرع بالاموال

الداخلية

حملات امنيه

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