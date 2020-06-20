صور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد منطقة ميت علوان لمتابعة أعمال التطوير

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، سوق ميت علوان والمناطق المحيطة به، لمتابعة أعمال التطوير، ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك للحرص والتأكيد على إتمام الأعمال بالشكل اللائق والحضاري، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تطوير المناطق العشوائية، يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من المرافق بسوق ميت علوان، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياقٍ متصل وبالمرور على المحال التجارية، وجه محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم.