صور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد عددا من المدارس والموقف القديم وموقف القاهرة الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، عدداً من المدارس بالعاصمة، استعدادا لاختبارات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، مدير التعليم العام، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، مجمع مدارس علي عبدالشكور، بالإضافة إلي مدرسة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، وذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة، والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب إنتهاء اللجان، فضلاً عن توافر الكمامات الواقية، والقفازات، والمواد المطهرة، بصفة يومية ومستمرة للطلاب والملاحظين، بالإضافة إلي رفع كفاءة دورات المياه، وتوفير مياه الشرب المثلجه للطلاب، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للطلاب والملاحظين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ، مدرسة الوحدة العربية الإبتدائية، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الملاحظين والمراقبين، بإعتبارها مقراً للإستراحة، مؤكداً علي توفير كافة الأدوات المعيشية، وأدوات التطهير والتعقيم، لتقديم كافة سبل الراحة، وحفاظاً على الصحة العامة لهم.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهاً بسرعة الانتهاء من المرافق والتطوير، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلاً عن إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، موقف القاهرة الجديد، موجهاً برفع كافة الإشغالات بالموقف، وتكثيف حملات النظافه، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول، ورفع كفاءة دورات المياه، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.