صور.. أهالى قرية الدير يستكملون تجهيز عمارة لعزل مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

واصل شباب قرية الدير وأعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، عملهم اليومى فى تجهيز العمارة السكنية التى تم تسليمها لهم من المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، عقب موافقة وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، على تخصيص عمارة بالقرية لعزل الحالات المصابة بكورونا من أبناء القرية فيها خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد سلطان منسق اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بقرية الدير، أنه تم إنهاء تجهيز الأسرة ووضعها بالعمارة بعد تنظيفها، ووصلت المراتب الطبية المخصصة لتلك الأسرة للبدء فى عزل الحالات المنزلية المصابة بكورونا خلال الساعات المقبلة، كما تم بفضل من الله تم توفير 100 بدلة واقية للمسعفين وباقى الإلتزامات الأخرى كالمخدات والكساوى والملايات لخدمة المصابين، وتوفير كافة الأجهزة اللازم لخدمة العزل بالعمارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد سلطان لـ"اليوم السابع"، أن الشباب بالقرية انطلقوا خلال الأيام الماضية، فى عمليات النظافة والتجهيز للعمارة والشقق داخلها بالكامل، ونقل الأسرة الـ50 التى تم توفيرها بأيادى شباب وكبار القرية بالتعاون والتكاتف فيما بينهما إلى منطقة العمارات السكنية، وذلك لإنهاء عملية الفرش والتجهيز بكافة المتطلبات خلال الأيام المقبلة، كما وصلت كميات من المراتب لبدء نقل المصابين لها خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك بعد إعلان محافظة الأقصر عن موافقة وزارة الإسكان على تخصيص عمارة لخدمة عزل مصابى القرية، وذلك فى خطوة سريعة عقب نشر "اليوم السابع" تقريرا رصد خلاله أزمة أهالى قرية الدير الذين اشتكوا من كثرة حالات العزل المنزلى والتى لا يتم تطبيق العزل لها على أكمل وجه يحمى المخالطين من العدوى، وطالبوا بضرورة دعمهم بتوفير مكان لعزل الحالات بالقرية داخله، وأبدوا استعدادهم لتوفير كل المتطلبات لتجهيز وفرش مقر العزل بالكامل، وفى نفس اليوم من رصد الشكوى تم عرضها على قيادات الحكومة وتمت الإستجابة لخدمة الأهالى.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر أنه تم عقد اجتماع برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يوم الاثنين، بحضور قيادات مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وأسفر عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وأضاف محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبي من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.