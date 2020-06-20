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شباب شمال سيناء يساندون المجتمع فى مواجهة كورونا.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 05:00 ص
شباب شمال سيناء يساندون المجتمع فى مواجهة كورونا.. صور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مدن وقرى بشمال سيناء ، جهود تسابق فى تقديمها الشباب خدمة لأهلهم فى ظل اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.. الجهود جميعها تطوعية كان الغالب فيها العمل بشكل منظم من خلال مراكز الشباب ومبادرات فردية واخرى برعاية جمعيات اهلية، وتنوعت مابين مساعدة لكبار السن فى  اماكن التزاحم لصرف المرتبات والمعاشات والتجهيزات لدخول طلبة الثانوية لجان الأمتحانات فضلا عن اعمال يومية لحملات رش وتعقيم لمنشأت حكومية واهلية .

وسجلت لوحة شرف جهود الشباب التطوعية  فى مركز ومدينة الشيخ زويد من خلال فريق من الشباب المتطوعين بمركز شباب الكوثر يقومون يوميا بنشاط منوع .

 

قال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر، إن دورالشباب التطوعى يتجدد يوميا بحسب الحاجة لذلك وحاليا يقومون فى مجموعات بالجاهزية لتلبية اى احتياج للجان امتحانات الثانوية العامة، من حيث اعمال التعقيم وتوزيع الاحتياجات العاجلة، وسبق ذلك قيامهم بجهد فى رسم مسارات امنة للطلبة اثناء دخولهم اللجان مستخدمين خريطة بالألوان على باب كل لجنة ليسير عليها الطلبة متباعدين بدون تزاحم وعلى مسافات امنة تقيهم شر التقاط  الفيروس.

 

كما نشط فريق أخر فى التواجد بمقر صرف المعاشات لكبار السن والارامل وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب البريد الرئيسى ويقومون بالتنقل وتسهيل وصول المستفيد فى ظل تباعد اجتماعى مناسب .

 

 وقال محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، إن مشاركات فرق الشباب التطوعية بشمال سيناء، انطلقت منذ اتخاذ الدولة الاجراءات الاحترازية، لافتا ان دور بارز كان للشباب فى مساعدة اجهزة الدولة فى مواجهة التجمعات على الشواطئ خلال اوقات الاحتفالات بشم النسيم وعيد الفطر ونجاهم فى منع وصول اى شخص للشاطئ على طول امتدادة منعا للتجمعات التى قد تكون مصدر انتقال عدوى بين كافة المشاركين.

 

وأضاف أن من المشاركات المهمة للشباب انخراطهم فى حملات تطويعة لتعقيم المنشأت الحكومية والشوارع، وهذه الحملات اطقلتها منذ ظهور الجائحة جهات حكومية وأخرى تطوعية أهلية، فيما لاتزال فرق الشباب المتطوعين بكل مركز شباب تقوم بدورها يوميا وخصوصا فى القرى فى هذا الجانب .

 

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب ، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الشباب لم يتركوا موقعا يحتاج لخدمة فى ظل ظروف جائحة كورونا دون أن يتركوا أثرا فى خدمة مجتمعهم، لافتا إلى أن أخر مجهود يجرى الآن يقدمه أعضاء برلمان الشباب تنفيذ المبادرة المجتمعية لتنظيم حركة صرف المرتبات بالتعاون مع  فروع البنوك بالعريش .

 

وأشار إلى أنهم يقومون بمجهود فى تنظيم حركة الوصول لماكينات الصرف بدون تزاحم فى هذا الوقت الذى يشهد بدء التزاحم لصرف المرتبات والمستحقات المالية من هذه البنوك .

 

وأضاف أنه بالتوازى مع هذه الجهود داخل مدينة العريش، يقوم الشباب فى القرى  بحملات تطهير وتعقيم  كان اخرها مانفذه شباب قرية النصر الذين قاموا بحملة موسعة خلالها عقموا كثير من المنشأت الخدمية بقراهم تحت اشراف ومتابعة من مركز الشباب بالقرية ، وهو ماقام به شباب قرية الروضة أيضا .

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (1)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (1)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (2)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (2)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (3)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (3)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (4)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (4)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (5)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (5)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (6)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (6)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (7)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (7)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (8)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (8)

 

شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (9)
شباب شمال سيناء فى كل موقع سند للمجتمع (9)

 

 


شمال سيناء

كورونا

شباب شمال سيناء

العريش

الشيخ زويد

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