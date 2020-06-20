سلطة الطيران المدنى العراقية: استئناف الرحلات مرتبط بتعليمات اللجنة العليا

بغداد (أ ش أ)

أكدت سلطة الطيران المدنى العراقية، أن عودة الطيران مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة وهى من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، عن مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان قوله - إن المطارات في العراق والعاملين فيها، فضلا عن جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني هي خط الصد الأول في منظومة الطيران المدني العراقي، ولابد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة فيها، موضحا أن سلطة الطيران أعطت الضوء الأخضر لإدارة المطارات المحلية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمسافرين وعملية التباعد بين الأشخاص.

وأضاف أن طواقم الطيران المدني جاهزة كنواقل وطنية للطيران، فيما لو قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فتح الأجواء.

من جانب أخر سجلت دائرة صحة واسط العراقية، اليوم السبت، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ظهور نتائج الفحص المختبري للمسحات.