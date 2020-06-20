اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطة الطيران المدنى العراقية: استئناف الرحلات مرتبط بتعليمات اللجنة العليا

السبت، 20 يونيو 2020 10:21 ص
سلطة الطيران المدنى العراقية: استئناف الرحلات مرتبط بتعليمات اللجنة العليا طيران العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سلطة الطيران المدنى العراقية، أن عودة الطيران مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة وهى من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، عن مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان قوله - إن المطارات في العراق والعاملين فيها، فضلا عن جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني هي خط الصد الأول في منظومة الطيران المدني العراقي، ولابد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة فيها، موضحا أن سلطة الطيران أعطت الضوء الأخضر لإدارة المطارات المحلية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمسافرين وعملية التباعد بين الأشخاص.

وأضاف أن طواقم الطيران المدني جاهزة كنواقل وطنية للطيران، فيما لو قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فتح الأجواء.

من جانب أخر سجلت دائرة صحة واسط العراقية، اليوم السبت، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ظهور نتائج الفحص المختبري للمسحات.

وأفادت صحة واسط - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بتسجيل 17 حالة شفاء ووفاة مصابين من كبار السن.
يذكر أن أجهزة الأمن باشرت منذ مساء أمس الجمعة، بفرض حظر تجوال مشدد وألغت جميع الاستثناءات السابقة، بعد أن شهدت المحافظة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين.

 


العراق

الخطوط الجويه العراقيه

الطيران المدنى العراقى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

الحدث الفلكى الأهم بـ2020.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى غدا يُرى بمصر

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

"سيناء فى القلب".. 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء العام الجديد

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لأخر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة