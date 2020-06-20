ويمثل إنتاج النفط العراقي نسبة كبيرة من صافي الدخل؛ الأمر الذي يجعل الموازنة مرهونة بتقلبات سوق النفط الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب جائحة "كورونا".