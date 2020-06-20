رئيس مدينة ببا: رابطة أبناء بنى سويف بالكويت تساهم فى مواجهة كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى بكافة أنواعه فى إطار دعم سواء المؤسسات كالجمعيات الأهلية أو الجهود التطوعية من بعض المواطنين فى كافة التخصصات والمناحي، حيث يدعم ذلك جهود الدولة التنموية، ولاسيما الدور الذى يقوم به المجتمع فى مساندة الحكومة فى مجابهة الأزمات والتحديات فى كافة القطاعات.

وفى هذا السياق وجه محافظ بنى سويف رؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين، بحشد كافة الجهود الممكنة لدعم خطط الدولة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين المجتمع المدنى وأجهزة المحافظة للمرور من أزمة كورونا لبر الأمان.

وفى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، أكد المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا ،أن مستوى المشاركة المجتمعية فى المركز مميز، خاصة فى ظل دعم المركز فى مجابهة تداعيات كورونا،وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة فى دعم المواطنين والمنظومة الصحية لتذليل التداعيات السلبية للمرض فى مختلف المناحي.

وقال رئيس المدينة إن المشاركة المجتمعية لم تقتصر فقط على أبناء المركز المقيمين بالداخل، حيث ساهمت رابطة أبناء بنى سويف فى الكويت فى أكثر من مجال فى الفترة الحالية برئاسة أحمد حسنى رئيس الرابطة، خاصة فى مجالات تعقيم المصالح الحكومية والأسواق، وتقديم المساعدات المالية، وإجراء بعض العمليات الجراحية وتوفير الأدوية لبعض الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدات زواج للفيتات الأيتام، ودعم مؤسسات الأيتام والمسنين ببعض المساعدات وغيرها.

وأشار رئيس المدينة إلى أن مساهمات الرابطة فى دعم جهود المركز فى مجابهة تداعيات فيروس كورنا ،شملت عددا من النواحي، منها : توفير أنابيب أوكسجين، وتوجيه عدد من الشباب للمشاركة فى خطة التطهير والتعقيم، وتوفير بعض المستلزمات الوقائية كالكمامات ومواد التعقيم ، وتوفير مساعدات للعمالة غير المنتظمة وغيرها.

وطالب رئيس المدينة كل مؤسسات المجتمع المدنى بمركز ومدينة ببا بمزيد من التعاون وتضافر كافة الجهود، حيث أن الدولة لا تدخر جهد فى سبيل تنفيذ خطة شاملة لمجابهة أزمة كورونا ،وأن المجتمع المدنى دائما شريك أساسى فى الحل فى كل المجتمعات والدول ، وذلك من منطلق وحس ومسئولية وطنية.