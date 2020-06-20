اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 12:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20-6-2020 بمحافظات مصر

السبت، 20 يونيو 2020 12:01 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20-6-2020 بمحافظات مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة ،  وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال  شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 26 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 27 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 28   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 والعظمى 30      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 31     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 30      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 30     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 37   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 38    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 25 والعظمى 34  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31
 
 
 

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الموجة الحارة تصل ذروتها.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة.. وتبشر المواطنين: الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا بانخفاض 7 درجات.. والشبورة تعود إلى الظهور من جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:59 م

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 م

الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس وارتداء غطاء الرأس اليوم وغدا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة