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خبير أمنى: أصبح لمصر تسليح متنوع وجيش قوى ورئيس ينهض بالدولة

السبت، 20 يونيو 2020 07:34 م
خبير أمنى: أصبح لمصر تسليح متنوع وجيش قوى ورئيس ينهض بالدولة اللواء محمد الغبارى
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء محمد الغبارى، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مدير كلية ‏الدفاع الوطنى الأسبق، إن هناك رسائل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تؤكد جاهزية مصر واستعدادها لمساندة ليبيا ضد الجماعات الإرهابية، مضيفا أن الرئيس طالبا من الجيش الليبى لو يحتاج إلى تدريب الليبيين لمواجهة المليشيات سنساعد.

وأضاف الغبارى خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس السيسى عندما يطلب منه الجيش الليبى المساعدة لتحرير ليبيا من الإرهاب فهو جاهز لتصدى من الجيش الليبى، مضيفا أن الجيش المصرى قادر يتصدى لأى إرهاب داخلى أو خارجى يهدد أمنها القومى.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مدير كلية ‏الدفاع الوطنى الأسبق، أنه أصبح لمصر تسليح متنوع وجيش قوى ورئيس ينهض بالدولة، وتأمين أمنها الداخلى والخارجى.

 


خبير امنى

السيسى

جيش قوى

الدولة

الارهاب

ليبيا

اللواء محمد الغبارى

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