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حملات تعقيم بالمنشآت الخدمية والشبابية فى الشرقية لمواجهة كورونا.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 11:58 ص
حملات تعقيم بالمنشآت الخدمية والشبابية فى الشرقية لمواجهة كورونا.. صور تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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واصل أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادى التطوع بمديرية الشباب والرياضية بالشرقية، أعمال التطهير والتعقيم لمراكز شباب "الحرية - النصر - الأمل - السلام - الشمس - الزهور"، بمدينة العاشر من رمضان، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم " المبانى - صالات النشاط الرياضى - المكاتب الإدارية - السلالم - الطرقات - دورات المياه " ، وكذلك إجراء أعمال التطهير والتعقيم لمراكز شباب ( الصنافين - الجديدة - بندف ) بمنيا القمح ومراكز شباب ( مشتول - العجمى - المنير - البتية ) بمشتول السوق ومراكز شباب ( السدس - شرقية مباشر- ابو جلال) بالإبراهيمية ومركزى شباب ( ههيا - المهدية) بههيا وناديى ( السكة الحديد - غار حراء) بالزقازيق ، بالإضافة إلى مركز شباب العطارين بديرب نجم  ، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ومواقف السيارات ، ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافه ، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر) وذلك تفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قامت مديرية القوى العاملة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية بإستخدام المواد المطهرة كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث شملت أعمال التطهيروالتعقيم الإدارات الداخلية والمكاتب والآثاث والسلالم والطرقات ودورات المياه حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها لتلقى الخدمة.

حفاظاً على صحة وسلامة 1
تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية

 

حفاظاً على صحة وسلامة 2
تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية

 

حفاظاً على صحة وسلامة 3
تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية

 

حفاظاً على صحة وسلامة 4
تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية

 

حفاظاً على صحة وسلامة 5
تطهير مراكز الشباب والصالات الرياضية بالشرقية

 

 


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