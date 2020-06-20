اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 12:47 م
خالد صلاح
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حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 8.69 مليون والوفيات 459604 على مستوى العالم

السبت، 20 يونيو 2020 12:40 م
حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 8.69 مليون والوفيات 459604 على مستوى العالم مصابى فيروس كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 8.69 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، كما أن 459604 أشخاص توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات فى الصين فى ديسمبر عام 2019.
 
واعتمدت رويترز، على بيانات من وزارات الصحة ومسئولين حكوميين حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش.
 
وتصدرت الولايات المتحدة، القائمة مسجلة 119109 حالات وفاة ومليونين و231325 حالة إصابة.
 
وجاءت البرازيل، فى المركز الثانى مسجلة 48954 حالة وفاة ومليون 32913 حالة إصابة.
 
وجاءت روسيا، فى المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة مسجلة 569063 حالة إصابة و7841 حالة وفاة.
 

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