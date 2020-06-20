توقيع بروتوكول لتوصيل مياه وآبار لقرى الخريجين ب22 مليون جنيه بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بمبلغ 22 مليون جنيه، بهدف توصيل شبكات مياه وآبار وإنزال طلمبات غاطسة ومنظومات كلور بقرى الخريجين بمراكز مغاغة ومطاى والمنيا وسمالوط تحت إشراف قطاع المشروعات بالشركة.

يأتى ذلك فى اطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالارتقاء بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، وتوجيهات كلا من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحى.

وصرح المهندس ياسر الشهاوى، ان الشركة تهدف فى المرحلة المستقبلية القادمة لتنفيذ شبكات صرف صحى من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( FAIL) بذات القرى، لتحسين الخدمة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

ومن ناحية أخرى أكدت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على التحول الرقمى فى مختلف الأنشطة ومجالات العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالأداء المؤسسى.

وأشارت إلى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى التدريب الالكترونى لرفع كفاءة العاملين بالشركات، وجارى استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية لتشمل إجراءات التوظيف الموحده على مستوى الشركات التابعة، وفقا للضوابط الموحدة لتوفير عنصر بشرى متميز.