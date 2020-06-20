تعليم كفر الشيخ تجرى تجربة دخول الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للجان

كفر الشيخ – محمد سليمان

أجرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تجربة دخول الطلاب للجان، من البوابة الالكترونية وكيفية تعقيم الطلاب والطالبات، أمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت الدكتور بثينة كشك وكيل الوزارة، أن الطلاب والطالبات سيدخلون اللجنة عبر البوابة الإلكترونية الساعة الثامنة صباحا، ويتم تعقيمهم من خلال أداء الطالب لحركة دائرية لتشمل أعمال التعقيم والتطهير، وبعدها يتم الكشف الحراري على الطلاب، ليتم توجيههم إلى الديسكات التي تم وضعها في فناء المدرسة أو أسفل الأدوار الغير مستغلة ،حتى الساعة العاشرة إلا ربع ، يبدأون في الصعود للجان ، ويتم توزيع البوكلت عليهم الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع بكل دقة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة، وما تحتويه اللجان من وسائل ووقاية وحماية للطلاب، وتوفير الكمامات للطلاب والمراقبين.

وقال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، انه اطمأن على توفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري ، وحجرتي العزل بكل لجنة ، وتوفير كل متطلبات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان للإقامة بالاستراحات وعددها 26 استراحة ، وكل استراحة بها كل الأجهزة الكهربائية ، وبوتجاز ، وثلاجة ومكان لتناول الطعام به ، كما شدد على توفير الخبر للمراقبين والملاحظين .