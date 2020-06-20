اليوم السابع
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تعليم الجيزة تنهى استعدادات الثانوية العامة برسم أماكن الانتظار أمام المدارس

السبت، 20 يونيو 2020 09:33 م
تعليم الجيزة تنهى استعدادات الثانوية العامة برسم أماكن الانتظار أمام المدارس تجهيز اللجان بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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انهت مديرية تعليم الجيزة إجراءاتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة غدا الأحد لبدء أول يوم للامتحانات حيث تستمر الامتحانات 10 أيام ، بالإضافة إلى اجراء امتحانات طلاب الدبلومات الفنية.
 
وأكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على تخطيط الأرض أمام المدارس بنقاط لتنظيم الوقوف للطلاب أثناء التعقيم والدخول للجان بالتعاون بين كافة الجهات "مجلس الأمناء ونقابة المعلمين ، بالإضافة إلى إنشاء مظلات أمام اللجان لحماية الطلاب من الحرارة والشمس، مع توزيع زجاجة مياه لكل طالب.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2020 ، غدا الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
تجهيز اللجان بالجيزة (7)
متابعة تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (8)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (9)
مدير تعليم الجيزة يتابع تجهيز اللجان 

تجهيز اللجان بالجيزة (10)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (11)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (12)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (13)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (14)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (15)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (1)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (2)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (3)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (4)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (5)
تجهيز اللجان بالجيزة 

تجهيز اللجان بالجيزة (6)
تجهيز اللجان بالجيزة 
 

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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