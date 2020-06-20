اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 12:33 م
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تعليم البحر الأحمر: وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة وإصابة 5 ملاحظين بحادث الشلاتين

السبت، 20 يونيو 2020 12:32 م
تعليم البحر الأحمر: وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة وإصابة 5 ملاحظين بحادث الشلاتين حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، أن رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في حلايب لقى مصرعه اليوم وأصيب 5 ملاحظين في انقلاب ميكروباص طريق الشلاتين أبو رماد أثناء ذهابهم لمدينة حلايب لمباشرة الامتحانات غدا، وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية إن رئيس اللجنة الذي لقي مصرعه كان قادما من محافظة اسيوط، مؤكدا أنه أبلغ غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وكذلك غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر.
 
 وتابع أنه وجه مدير الإدارة التعليمية بمدينة الشلاتين لمتابعة حالات الملاحظين الخمسة المصابين، وتقديم العزاء لأسرة رئيس اللجنة، موضحا أن المصابين الخمسة وهم مجدي علي، ومنصور محمد،  ومحمد كرار، ومحمد أحمد، جميعهم من الشلاتين، ونصر الدين محمد احمد  من القصير، كانوا في طريقهم لحلايب لمراقبة امتحانات الثانويه العامة.
 
من جانب آخر نعت منطقة البحر الأحمر الازهرية، برئاسة  الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مساعد اللجنة الشرعية حجاج عطا حسين، الذي لقي مصرعه إثر حادث الشلاتين اليوم.
 
وأكدت المنطقة الازهرية في بيان لها : أصيب في حادث ميكروباص الشلاتين سيد عبد الموجود خليل رئيس لجنة في الامتحانات الثانوية الأزهرية، ومحمد محمود على عضوا لجنة امتحانات الثانوية بمدينة حلايب .
 

 


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تعليم البحر الاحمر

حادث الشلاتين

امتحانات الثانوية

المنطقة الازهرية

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