تعليم البحر الأحمر: وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة وإصابة 5 ملاحظين بحادث الشلاتين

قال هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، أن رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في حلايب لقى مصرعه اليوم وأصيب 5 ملاحظين في انقلاب ميكروباص طريق الشلاتين أبو رماد أثناء ذهابهم لمدينة حلايب لمباشرة الامتحانات غدا، وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية إن رئيس اللجنة الذي لقي مصرعه كان قادما من محافظة اسيوط، مؤكدا أنه أبلغ غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وكذلك غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر.

وتابع أنه وجه مدير الإدارة التعليمية بمدينة الشلاتين لمتابعة حالات الملاحظين الخمسة المصابين، وتقديم العزاء لأسرة رئيس اللجنة، موضحا أن المصابين الخمسة وهم مجدي علي، ومنصور محمد، ومحمد كرار، ومحمد أحمد، جميعهم من الشلاتين، ونصر الدين محمد احمد من القصير، كانوا في طريقهم لحلايب لمراقبة امتحانات الثانويه العامة.