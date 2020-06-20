تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة ومن الخدمات التي أطلقتها الوزارة حديثا خدمة تمكن المواطن من الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتصاريح العمل عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية).

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وإستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

واستطاعت وزارة الداخلية مؤخرا من خلال اهتمامها بتقديم الخدمات إلكترونيا إتاحة استخراج العديد من الأوراق الرسمية عبر التطبيقات الإلكترونية المتواجدة على الهواتف الذكية وموقع الوزارة فيما يعد تطويرا يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم.