تعافي 11مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى قطور المركزي

الغربية عادل ضرة

أعلنت مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، عن تعافي 11مصابا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام والتأكد من سلبية نتائج التحاليل الطبية الخاصة بهم، ليترفع عدد المتعافين خلال الأسبوع الماضي بالمستشفى لـ28 حالة.

كان المصابون قد تم وضعهم بالعزل الصحي بالمستشفى بعد التأكد من ايجابيه إصابتهم بالفيروس وخضعوا للعلاج المكثف لمدة 14 يوما وتم التأكد من تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد انتهاء فترة العزل الصحي.

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالغربية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية بلغ 2413 حالة مصابة وشفاء 1305 حالة بينما توفى 172 حالة وفاة.

وأشار المصدر أن هناك 12 متبرع بالبلازما حتى الآن تم حقن 4 حالات منها كما كشف أن المحافظة يوجد بها 19 مستشفى حجر صحي منها 3مستشفيات تأمين صحى مبرة طنطا ومبرة المحلة والمجمع الطبي و5 مستشفيات حميات هي حميات المحلة وطنطا وزفتي وكفر الزيات و2 مستشفى صدر هي صدر طنطا وصدر المحلة و4 مستشفيات عامة المحلة العام والمنشاوي بطنطا وكفر الزيات وزفتي و5 مستشفيات مركزية هي سمنود وقطور وبسيون والسنطة وابيار.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفي السنطه المركزي، يرافقه كلا من الدكتورة هيام ابوحمر مدير الطب العلاجى والدكتور محمد الششتاوى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتورة حسناء سالم مدير مكافحه العدوى وفى حضور د سامى سلامه مدير مستشفى السنطة المركز، لمتابعه سير العمل وجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.