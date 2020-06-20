تجارة الزقازيق: الامتحانات فترة واحدة و3 أيام إسبوعيا و16 طالبا باللجنة

كتب - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن الكلية جاهزة لامتحانات الفرقة النهائية "الفرقة الرابعة" لجميع الشعب سواء كانت انتظام أو انتساب وشعبة اللغة الانجليزية وان الكلية بها 6 آلاف و500 طالب وطالبة بجميع الشعب بالفرقة النهائية والتى قامت الكلية بتجهيز أماكن امتحاناتهم التى تبدأ يوم الاحد الموافق 12 يوليو وتنتهى فى 15 من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الدكتور هلال عفيفى لـ"اليوم السابع" أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع ادارة الجامعة فيما يتعلق بجدول الامتحانات ومواعيد دخول وخروج الطلاب.

ولفت الدكتور هلال عفيفي إلى أن إدارة الكلية قامت بتوزيع الطلاب على ثلاثة أيام مختلفة حيث تم تخصيص يوم لطلاب شعبة المحاسبة انتظام ويوم شعبة محاسبة انتساب ويوم لباقى الشعب وذلك لتقليل عدد الطلاب وتزاحمهم أثناء الامتحان.

وتابع: راعت إدارة الكلية تباعد زمنى بين المادة والأخرى بحيث يؤدى الطالب الامتحان فى مادة واحدة كل أسبوع وان تحتوى كل لجنة على 16 طالبا وطالبة بدلا من 30 لمراعاة تباعد المسافات بين الطلاب تجنبا للعدوى.

وأوضح عفيفى أن الكلية اشترطت أن يلتزم الطلاب بالكمامة مع الأخذ فى الاعتبار بتجهيز عدد كاف من الكمامات لاعطائها للطلاب الذين لا يلبسون كمامة كما توفر الكلية المعقمات فى جميع الاماكن سواء باللجان أو مداخل الكلية والكنترولات والمطبعة وجميع غرف وقاعات الكلية.

وأشار عميد تجارة الزقازيق إلى أن دخول الطلاب يتم بانتظام من أماكن تحددها الكلية للدخول والخروج بشكل آمن كما تتوافر أجهزة الفحص للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالكلية من أجهزة قياس درجات الحرارة وتم التنبيه على العاملين بالعيادة الطبية من الأطباء وهيئة التمريض بضرورة التواجد بشكل مستمر منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها.

ولفت عفيفى إلى أنه تم اختصار وقت الامتحانات لتصبح فترة واحدة فى اليوم تبدأ من الساعة 10 وتنتهى فى الساعة 12 ظهرا.

وقال عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق إن الامتحان سيتم كالمعتاد بنظام التصحيح الالكترونى تحقيقا للعدالة بين الطلاب ويراعى فى الامتحانات الفترة التى انقطع فيها الطلاب عن الدراسة وتوقف الجامعة ومراعاة توفير الدراسة عن بعد حيث قامت الكلية بعمل جروب رسمى لكل فرقة دراسية وتوفير جميع المحاضرات كما قامت الكلية بإنشاء قناة على اليوتيوب خاصة بنشر فيديوهات مسجلة باستديو الكلية لجميع الفرق الدراسية بالكلية حيث تم بث أكثر من 300 فيديو للكلاب مرحلة البكالوريوس هذا بخلاف المحاضرات العادية pdf و ppt وهذا النظام يتيح للطالب إمكانية سماع ومشاهدة المحاضرة أكثر من مرة فى اى توقيت يحبه.

وأشار الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق أن الكلية تعاملت مع طلابها من الفرقة الأولى والثانية والثالثة بنظام التعليم عن بعد بكل الإمكانيات والتقنيات المتاحة بحيث يتم تزود الطالب بكل ما يحتاجه للعملية التعليمية حسب الفرقة التى يدرس بها وتطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات تكليف الطلاب بإعداد رسالة بحثية فى كل مقرر فقد قامت الكلية بإنشاء منصة إلكترونية أتاحت للطلاب الموضوعات البحثية للمقررات المختلفة والتى بلغت 162 مقرر وكل مقرر يتضمن 6 موضوعات بحثية يقوم الطالب بالكتابة فى 2 بحث مما يرغب فى الكتابة فيهما.

وقدمت الكلية التسهيلات اللازمة للكلاب فى الاختيار والتعامل مع المنصة الإلكترونية بما يضمن للطالب تسليم بحثه وامكانية التعديل فيه كيفما شاء بالإضافة إلى ان أكثر من 30% قاموا بارسال أبحاث مكتوبة بخط اليد حتى لا يتم تكليفهم اى مبالغ مادية.

وأشار إلى أن إدارة الكلية تتعامل مع الأبحاث الطلابية ان يقوم أعضاء هيئة التدريس وتقييم الأبحاث ويتم إعلان النتيجة حسب الخريطة الزمنية حيث تم إعلان الأبحاث فى 7 مايو وبدأ استلام الأبحاث من 31 مايو وحتى 15 يونيو " وتم فتحها يوم إضافى " سيتم إعلان النتيجة قبل 29 من الشهر الجارى.

وفى حال رسوب الطالب أو عدم تقدمه ببحث فى الفترة الأولى سيتم منح فرصة ثانية لتقديم بحث جديد خلال الفترة من 29 يونيو الجارى حتى 7 يوليو المقبل.

واختتم عميد تجارة جامعة الزقازيق حديثه قائلا: إن الكلية تتيح لطلابها العديد من الخدمات الالكترونية تيسيرا للتعامل معهم وتجنبا لحضورهم الى الكلية مثل إجراء التشعيب إلكترونيا لأول مرة.

ودعا عميد الكلية الطلاب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإبلاغ خال شعوره بأى أعراض حتى تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة فورا حفاظا على جميع الطلاب والمتواجدين بالكلية.