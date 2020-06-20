بروتوكولات تعاون بين التعليم والصحة والأمن بالغربية استعدادا لامتحانات الثانوية

الغربية - عادل ضرة

وقعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ، عدة بروتوكولات بين مديرية الأمن والصحة والتأمين الصحى ، لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة ، والدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحى بالغربية، وممثل من مديرية الامن ، وخلال الاجتماع تم مناقشة الأستعدادات وألية سير إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات لضمان سير ها على الوجه الأكمل ، فى ظل انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وخلق مناخ صحى ونفسى للطللبة وأولياء الأمور .

وخلال الاجتماع تم استعراض الطرق الوقائية للحد من انتشار الفيروس واستعرضت مديريات الصحة والتأمين الصحى استعداداتهم للامتحانات ، والتنسيق بين المديريات طوال فتره الامتحانات ، وتشكيل غرف عمليات لتلقى اى شكاوى وبلاغات والتعامل الفورى معها .

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، على الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال ماراثون الامتحانات غدا 21 يونيو الجارى، مضيفا أن عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 122 لجنة موزعين على الإدارات التعليمية العشر .

وأضاف لـ " اليوم السابع " أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان ، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة ، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين .

وأكد " ناصر" أن هناك بروتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى للتعامل مع الحالات الطارئة ، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان، إلى جانب بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات .

وأضاف أيضا أن هناك بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية، لتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة وتأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى اللجان، ونشر أفراد شرطة أمام كل لجنة.