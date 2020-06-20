اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع

كتب ـ محمود عبد الغنى

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم السبت، 93 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 12960 راكبا مصريا، كما يغادر المطار 48 رحلة سفر إستثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منها، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، بالاضافة الي عدة عواصم أوروبية.

وأشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.