اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الدستورى الفرنسى يقضى ببطلان تدابير مكافحة الكراهية عبر الإنترنت

السبت، 20 يونيو 2020 04:32 م
المجلس الدستورى الفرنسى يقضى ببطلان تدابير مكافحة الكراهية عبر الإنترنت المجلس الدستورى الفرنسى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبطل المجلس الدستوري الفرنسي، عدة أحكام بشأن القانون المثير للجدل والمتعلق بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت على أساس أنه ينتهك الدستور.

ويلزم القانون، الذي أقره البرلمان الفرنسي في الشهر الماضي، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية أو الإرهاب في غضون 24 ساعة من نشره.

ويقع المخالفون تحت طائلة العقوبة والغرامة التي صل إلى 1.25 مليون يورو.

وقال المجلس الدستوري الفرنسي "إن القانون لم يمنح المشغّلين الوقت الكافي لتحديد مكان المواد التي تزيلها أو الحصول على رأي القاضي في المحتوى".

وأضاف في بيان له "حرية التعبير والتواصل هي المنطلقات التأسيسية للديمقراطية وأحد ضمانات احترام الحقوق والحريات الأخرى"، مضيفاً "القانون ينتهك حرية التعبير بطريقة ليست ضرورية أو متناسبة".

والجدير الذكر أن البرلمان الفرنسي قد صوت في 13 مايو على مقترح قانون قدمته ليتيسيا أفيا، النائبة الفرنسية عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، يجبر قانون خطاب الكراهية عبر الإنترنت الأنظمة الأساسية ومحركات البحث على إزالة المحتوى المحظور في غضون 24 ساعة.

يستهدف النص محاربة التحريض على الكراهية والعنف والإهانات العنصرية أو الطائفية أو الدينية. ومن أجل ذلك ستكون المواقع ومحركات البحث ملزمة بسحب أي مضمون غير مشروع وذلك على غرار النموذج الألماني.

كما يضع مشروع القانون قيوداً جديدة على المواقع ومحركات البحث يلزمها بالتعاون الفعال مع العدالة، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا.


فرنسا

المجلس الدستورى الفرنسى

وسائل التواصل

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

مغردون عن تصريحات الرئيس السيسى: "العرب من المحيط إلى الخليج مع مصر وأمنها"

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لـ"الشعب الليبى": ليس لنا مصلحة إلا أمنكم وتجاوز سرت والجفرة خط أحمر

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى لليبيين: عمرنا ما كنا غزاة لأحد.. وصبرنا صبر استجلاء الموقف وليس ضعفا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: قوى خارجية تدعم الميليشيات المتطرفة والمرتزقة فى ليبيا

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

السيسى: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم فى انتشار الميليشيات الإرهابية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 20-6-2020.. وعيار 24 يسجل 210.51 ريال

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

تعرف على طريقة استخراج تصاريح العمل من المنزل.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

ليستر سيتي يتعادل 1-1 مع واتفورد فى مباراة الوقت الضائع.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

تعرف على كيفية استخراج "الفيش" من المنزل باستخدام الموبايل.. فيديو

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

الداخلية توزع مساعدات على البسطاء بمناسبة ذكرى 30 يونيو..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة