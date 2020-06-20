اليوم السابع
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الكهرباء تقرر وقف جميع أعمال الصيانة خلال امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 12:37 م
الكهرباء تقرر وقف جميع أعمال الصيانة خلال امتحانات الثانوية العامة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى إطار الاستعدادات لامتحانات طلاب الثانوية العامة وانتظام التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات فى اللجان المخصصة لها التى تبدأ غدا الأحد بجميع محافظات مصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، انه تم توجيه رؤساء شركات توزيع الكهرباء على ما يلي: ضمان تامين التغذية الكهربائية اثناء الامتحانات فى حميع اللجان "لجان النظام ولجان المراقبة – لجان تقدير الدرجات".

كما تم وقف جميع اعمال الصيانات اثناء فتره الامتحانات. الاستعداد الكامل لجميع وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذيه بديله فى الطوارئ. تم اعطاء تكليفات لجميع رؤساء شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء لرفع حاله الطوارئ لديهم والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية .

بالإضافة إلى عمل غرف عمليات لتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية والتدخل السريع لحلها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الثانويه العامه

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