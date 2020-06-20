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الصحة العالمية: 40% من مصابى كورونا فى الدول الأفريقية نساء

السبت، 20 يونيو 2020 05:48 م
الصحة العالمية: 40% من مصابى كورونا فى الدول الأفريقية نساء كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انتشار الكوفيد - 19 في أفريقيا، ولفتت المنظمة إلى وجود مخاوف بشأن تأثيره على النساء والفتيات بشكل عام في المنطقة الأفريقية، مؤكدة أن النساء يمثلن حوالي 40 % من حالات كوفيد-19، كما أن هذه النسبة تتراوح بين 35 % في بعض البلدان وأكثر من 55 % في جنوب أفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بينما تتركز الجهود على مواجهة انتشار الفيروس، تعطلت الخدمات الأساسية، مثل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية. 

ووفقًا للبيانات الأولية، ففي زيمبابوي، انخفض عدد العمليات القيصرية التي تم إجراؤها بنسبة 42% بين يناير وأبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

و في بوروندي، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن الولادات مع القابلات المهرة قد انخفضت إلى 4،749 في أبريل 2020، بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء خطرًا أكبر من العنف القائم على نوع الجنس في أعقاب الوباء.

 

ووجدت دراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن التقارير حول العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، قد زادت في العديد من البلدان حيث أن المخاوف الأمنية والصحية والمالية تخلق توترات وتوترات تتفاقم بسبب ظروف المعيشة الضيقة.


الامم المتحدة

الصحة العالمية

افريقيا

نساء

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