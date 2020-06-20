اليوم السابع
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الصحة: اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تقديم الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة

السبت، 20 يونيو 2020 01:01 م
الصحة: اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تقديم الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة المشاركون فى الحملة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان أصحاب الأمراض المزمنه للذهاب للمراكز الطبية والقوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة علاجهم وصرف الادوية لهم، قائلة:" يجب الحرص على ارتداء الكمامة واتخاذ الاجراءات الوقائية ومراعاة التباعد البينى فى الحصول علي الخدمة العلاجية منعا لعدوى كورونا وللحفاظ علي الفريق الطبي".
 

 
 
وكان تم نشر عدد من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان في حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة وتابعت : المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من غدا بالفيوم وقالت جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لاصحاب الأمراض المزمنه.
 
وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدورة مشيرة إلي أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لاجراء التحاليل والفحوص علي ان تتحمل الوزارة التكلفة.

 
 
 
وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تستقبل المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وتابعت تم رسم المسارات الامنه لمنع التزاحم للحيلولة دون انتقال عدوى كورونا للبعض مشيرة الي أن اصحاب الامراض المزمنه مثل الاورام والكبد والكلي عليهم ان يتوجهوا للمستشفيات التخصصية.

الصحة

الرعاية الصحية

فيروس كورونا

الكمامة

حملة 100 مليون صحة

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