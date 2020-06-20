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السعودية ترفع التعريفة الجمركية المقررة على 575 سلعة.. تعرف على أهمها

السبت، 20 يونيو 2020 05:51 م
السعودية ترفع التعريفة الجمركية المقررة على 575 سلعة.. تعرف على أهمها السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قرر مجلس الوزراء السعودي رفع التعريفة الجمركية لـ575 سلعة، لتكون حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية،  ويبلغ الرسم المطبق حالياً (التعريفة الحالية) على جميع تلك السلع 5%، بينما يبلغ السقف في المنظمة أكثر من 5 %ويصل في بعضها إلى 20%.

ونقلت صيحفة الاقتصادية السعودية عن الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8287 وتاريخ 9 -2 1441 المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس النصاعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

وطبقا للصحيفة، من أبرز السلع التي شملها قرار رفع التعرفة الجمركية الأجبان، والحليب، والرخام، والجرانيت، وأحواض الاستحمام، والزجاج، والأنابيب، والمواسير، والحديد، ومساحيق التجميل، وأجهزة التبريد، ورق تغليف الفواكه والحلويات.

وقالت الجريدة الرسمية إن القرار جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.
 
 
السلع
السلع

 


السعودية

جمارك

التعريفة الجمركية

سلع

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