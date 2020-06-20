الجيش الإسرائيلى يعلن تشكيل وحدة خاصة للطائرات بدون طيار

كتب- هاشم الفخراني

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي النقاب عن تشكيل وحدة جديدة بالجيش مخصصة للطائرات بدون طيار،ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي عن تشكيل وحدة خاصة للطائرات بدون طيار تتبع لوحدة 9900 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية" امان"، والمسؤولة عن جمع المعلومات الإستخبارية الجغرافية البصرية.

وأوضحت الإذاعة ، أن الطائرات التي ستتبع الوحدة ستكون مزودة بأجهزة استشعار وكاميرات تصوير دقيقة جدا، تمكنها من تصوير أهداف بمنتهى الدقة.

على جانب آخر، كشفت تقديرات جهاز الأمن العام الإسرائيلي " الشاباك" أن عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل ، لن تمر بهدوء، بل يتوقع حدوث تصعيد، من قبل الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، أن الشاباك يستعد بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي لسيناريو بدء التصعيد من قطاع غزة، في حين لا يعرف كبار ضباط الجيش والشاباك بعد ما هي قرارات المستوى السياسي، إلا أن الاستعداد حالياً لفرصة اندلاع موجة تصعيد قد تكون واسعة.

وبينت الصحيفة أن تقديرات الأمن تشير الى إمكانية اندلاع التصعيد من قطاع غزة بداية وقد تذهب الضفة خلفها وتتصاعد الأمور هناك أيضاً، وتتراوح التقديرات ما بين عمليات إطلاق صواريخ محلية من غزة، ووقوع انتفاضة ثالثة.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل مطلع يوليو المقبل.