الجيش الإسرائيلى: دخلنا موجة ثانية من كورونا قد تقضى على المئات

كتب محمد جمال

أكدت هيئة تابعة للجيش الإسرائيلى معنية بجمع المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد، أن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها.

وشدد مركز المعلومات والعلم الوطنى لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد على ضورة اتخاذ خطوات عاجلة بغية للحد من انتشار العدوى، محذرا من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى.

ولفت التقرير بحسب "روسيا اليوم" إلى أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة، مؤكدا أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.

وحذر التقرير من أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة فى غضون الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل 268 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 349 إصابة أمس الجمعة، وأصبح عدد الحالات النشطة في البلاد 4449، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 305.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلى مساء اليوم جلسة طارئة بمشاركة المدراء العامين للوزارات المختصة لبحث ارتفاع وتيرة تفشى الفيروس التاجى فى البلاد.