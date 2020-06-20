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التعليم لطلاب الثانوية: دخول اللجنة يبدأ من 8 صباحا حتى 9 والامتحان يبدأ 10

السبت، 20 يونيو 2020 11:50 ص
التعليم لطلاب الثانوية: دخول اللجنة يبدأ من 8 صباحا حتى 9 والامتحان يبدأ 10 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد بدخول لجان الامتحانات بداية من الثامنة حتى 9 صباحا على أن يبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيت بين دخول الطلاب للجنة وبدء الامتحان سيتم فيه قياس درجة حرارة الطلاب، إَضافة إلى منحهم الكمامات والقفازات والمطهر الجيل، إضافة إلى تفتيشهم قبل دخول لجنة الامتحان والصعود إلى الفصول بشكل آمن.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الطلبة الذين يؤدون الامتحان يصل إلى قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان العربى للثانوية العامة

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