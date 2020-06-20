الاستماع لأقوال جيران محام قتيل وفحص كاميرات المراقبة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال جيران محامى تم العثور على جثته داخل مسكنه بالطالبية، للتوصل لملابسات مقتله، وضبط رجال المباحث 3 أشخاص مشتبه فى ارتكابهم جريمة قتله، وجار استجوابهم لكشف تفاصيل الجريمة.

كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات، والمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، وانتقل رجال الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة محام داخل مسكنه بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.