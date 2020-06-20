الآثار: الإخطار بزيارات المتاحف والمواقع الأثرية قبل موعدها بـ48 ساعة

كتبت آمال رسلان

تستعد وزارة السياحة والآثار لعودة فتح المناطق الاثرية، وذلك بعد أن تم اغلاقها فى مارس الماضى على خلفية إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن عدة مواقع أثرية رئيسية سوف يتم فتحها فى شهر يوليو القادم، وتشمل 8 مواقع فى أربع محافظات بالتوازى مع العودة التدريجية للسياحة الخارجية، لافتا إلى أن الفتح سيتم على مراحل وتدريجيا. واتخذت الدولة المصرية إجراءات عديدة من أجل عودة السياحة مجددا بعد الأزمة التى ألمت بها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تلك الجهود أسفرت عن خطوة ايجابية أعلن عنها مجلس الوزراء الخميس الماضى بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الاول من يوليو.

وقبل فتح المواقع الأثرية والمتاحف للجمهور مجددا وضعت ضوابط تنظيمية منعا لانتشار عدوى كورونا:

1. التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5رحلات فى اليوم الواحد .

2. تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشى الآثار.

3. قياس درجة حرارة العاملين يوميًا، والزائرين قبل الزيارة .

4. وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

5. عدم تجاوز عدد الفوج السياحى 25 فردًا "لحين إشعار آخر"، والتزام المرشد السياحى بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام

6. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

7. مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين فى نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة. a. 200 زائر/ ساعة بالمتحف المصرى بالتحرير، و100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى. 8. 10 – 15 زائر لزيارة أى هرم أو مقبرة أثرية من الداخل "حسب مساحة الأثر".