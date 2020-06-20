اتحاد أطباء تركيا: إسطنبول تحولت إلى ووهان جديدة

كتب:محمد إسماعيل

نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة أن المجلس المركزي لاتحاد أطباء تركيا وصف فى بيان صادر عنه الوضع فى إسطنبول بأنه أصبح يشبه الوضع فى مدينة ووهان الصينية.

وأشار البيان إلى أن إخفاء أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدن التي تشهد انتشارا للمرض يحد من أتخاذ تدابير فعالة.

وبحسب صحيفة زمان التركية، فإن اتحاد الأطباء دقّ ناقوس الخطر، وقال: “إذا أعلنت وزارة الصحة البيانات التي لديها، سيكون من الممكن حساب أعداد الإصابة حسب المدن، وكذلك حساب سرعة انتشار المرض، وإجراء مقارنات، وسيكون عندها من الممكن اتخاذ تدابير أكثر فعالية”.

وأكد الاتحاد أن مكافحة الوباء هي إرادة مؤسسية تتجاوز المسؤولية الفردية، قائلًا: “إن الإجمالي المعلن من قبل وزارة الصحة التركية لحالات الإصابة المؤكدة في الشهر الأخير في الفترة بين 18 مايو و17 يونيو 2020 في تركيا، 33 ألفًا و292 حالًة، أي أن متوسط حالات الإصابة المؤكدة يوميًا 1074 حالة”.

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الأطباء الأتراك: “أعلن وزير الصحة خلال مؤتمره الصحفي – يوم الأربعاء الماضي- متوسط أعداد الإصابات اليومية في عشر مدن، موضحًا أنها عند مستوى 1099 حالة يوميًا. وكون هذا المعدل لـ10 مدن فقط، فهو يثير تشككات وتساؤلات كثيرة حول وضع 71 مدينة أخرى”.

وشبَّه البيان الوضع في مدينة إسطنبول بأنه أشبه بمدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن الوضع في مدن مثل أنقرة وبورصا وقونيا وكوجالي وديار بكر مقلق.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا، سجلت إسطنبول ما يزيد عن 60 بالمئة من إصابات كورونا في تركيا، ورفضت في البداية الحكومة دعوات فرض حظر التجوال التي أطلقها لها عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلوا، والتي طبقت فيما بعد على عشرات الولايات بينها إسطنبول.