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إصابات كورونا تتجاوز 8.57 مليون حالة وحالات الوفاة 456209 على مستوى العالم

السبت، 20 يونيو 2020 06:59 ص
إصابات كورونا تتجاوز 8.57 مليون حالة وحالات الوفاة 456209 على مستوى العالم أرشيفية
رويترز

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أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 456209 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 118396 حالة وفاة ومليوني و200395 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 47748 حالة وفاة و978142 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 7841 حالة وفاة و569063 حالة إصابة. 

 


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