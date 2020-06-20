إصابات كورونا تتجاوز 8.57 مليون حالة وحالات الوفاة 456209 على مستوى العالم

رويترز

أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 456209 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .