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إحالة صاحب مخزن خردة للمحاكمة لضبط طن حديد مجهول المصدر بحوزته بالتبين

السبت، 20 يونيو 2020 01:51 م
إحالة صاحب مخزن خردة للمحاكمة لضبط طن حديد مجهول المصدر بحوزته بالتبين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بإحالة صاحب مخزن خردة  للمحاكمة أمام محكمة الجنح، ضبط  بحوزته طن حديد مجهول المصدر بمنطقة التبين، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه، حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر.

 

وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 


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