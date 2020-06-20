إجراء القرعة العلنية لأصحاب قطع تقسيم ألفيروز بمدينة مصيف بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، القرعة العلنية الاختيارية لأصحاب قطع تقسيم الفيروز بمدينة مصيف بلطيم، التي عقدت اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، كافة النقاط القانونية والفنية والهندسية، بالإضافة إلي مناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمختصين لحل كافة مشكلات التقسيم وتذليل العقبات والموافقة على إجراء القرعة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي إستكمال أعمال تطوير مدينة مصيف بلطيم، لإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، بالإضافة إلي فتح المراكز التكنولوجية تحت رعاية نائب محافظ كفرالشيخ، مؤكداً علي التعاملات المميكنة، تنفيذاً لخطة الدولة للتحول الرقمى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم طرح برنامج مجاني لعرض وحجز الوحدات للمواطنين عبر الإنترنت، لقضاء إجازة فصل الصيف، بالإضافة إلى تحرير إقرار وعقد مبدئي لاستبدال القطع من نظام حق الانتفاع إلى نظام التخصيص.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمستشار إسلام عادل، مفوض الدولة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.