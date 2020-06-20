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أهالى بلفيا ببنى سويف يطالبون باستخدام مستشفى القرية لعزل مصابى كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 02:54 ص
أهالى بلفيا ببنى سويف يطالبون باستخدام مستشفى القرية لعزل مصابى كورونا مستشفى بلفيا
بني سويف أيمن لطفي

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طالب أهالي قرية بلفيا بمركز بني سويف بإستخدام مستشفى قريتهم  _المتوقف عن العمل _  لعزل المصابين بفيروس كورونا من أبناء المحافظة، وذلك  لتخفيف العبء عن مستشفيات المحافظة التي تستقبل حالات الإصابة بالمرض.

وقال جميل عبدالباسط وعمرو بدر  "من أبناء قرية بلفيا": إن المستشفى أنشأ منذ عشرات السنين على مساحة أربعة  أفدنة، ليخدم قريتنا والقرى المجاورة لنا، ويضم مبنى من طابقين به عيادات خارجية  وجناح للعمليات الجراحية، ومشرحة وسكن للأطباء، وتحول المستشفى إلي طب أسرة، ومنذ عام ونصف العام، قررت مديرية الصحة إيقاف العمل به، واستئجار منزل لتشغيله مستشفى بديل، دون إبداء الأسباب.

وأضاف الشيخ شعبان كبير أئمة بمديرية الأوقاف ومبروك الدسوقي باحث بالإدارة التعليمية "من أبناء القرية": المستشفى عمره حوالى خمسين عاما، ومنذ تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وامتلاء المستشفيات بالمرضى، اقترح أهالى القرية جميعهم استخدام المستشفى مكان عزل لاستقبال مصابي كورونا مع استعدادهم لتجهيز  الأسرة والمعدات والمستلزمات، وإصلاح دورات المياه والنوافذ والأبواب، بالجهود الذاتية.

وقام الشباب بتنظيف المستشفى من الخارج والداخل لتظهر بشكل لائق، بعدما أهملت وسكنها العنكبوت وأصبحت مرعى للماشية،  لذلك نطالب المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف الموافقة على اقتراح أهالي القرية باستخدام المستشفى لعزل مرضى كورونا من أبناء القرية، وقرى مركز بني سويف المجاورة لنا، وذلك لتخفيف العبء عن المستشفيات السبع التابعة لمديرية الصحة، علاوة على التأمين الصحى وعزل المدينة الجامعية، والتى تستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد.

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