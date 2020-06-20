اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 02:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا ترفض طلب شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات إضافية

السبت، 20 يونيو 2020 02:06 ص
أمريكا ترفض طلب شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات إضافية ترامب ونظيره الصينى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت الولايات المتحدة الجمعة طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين ولكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين .

وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعيا بينهما.

 

 


الصين

امريكا

شركات

طيران

رحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة