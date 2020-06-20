"أطباء الجيزة" تخصص حسابين لتلقى تبرعات دعم المستشفيات والفرق الطبية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد أمين، أمين نقابة أطباء الجيزة، إن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر خلال اجتماعه أمس الجمعة، تخصيص رقمين حساب لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية بالنقابة، موضحا أن الحساب الأول لدعم الأطباء من شهداء ومصابى فيروس كورونا، وفى حالات الكوارث، وهو مفتوح لتبرعات الأطباء فقط، لافتا إلى أنه يهدف لتقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للاطباء، فى هذه الظروف الصعبة ، موضحا أن رقم الحساب هو" 00305010243190"، ببنك القاهرة فرع عدلى.

وأوضح أمين، أن الحساب الثاني خاص بلجنة مصر العطاء بالنقابة، سيكون لتلقى تبرعات من يرغب من الجهات الاعتبارية والمواطنين والأطباء، وذلك لتخصيصها فى توفير بعض المستلزمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الإعلان بصورة شهرية عن قيمة التبرعات وكيفية إنفاقها، وذلك على حساب رقم 00305010500555، ببنك القاهرة، فرع عدلى.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحاول بكل الطرق لحماية الأطباء في عملهم وإلزام وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية وعزل المخالطين وعمل تحاليل لأطباء المُخالطين، وكذلك تسعى لإضافة الإصابة بالكورونا اعتبارها إصابة عمل، وهو ما تم فعلا احتسابه بقرار رسمى يوم 31 مايو الماضي.

وأضاف الزيات، فى تصريحات له: لازلنا نسعى لضم المصابين والشهداء من الفريق الطبى إلى قانون الشهيد، لضمان حقوقهم المادية والمعنوية وإعانة أسرهم، واتحاد المهن الطبية يصرف 20 ألف جنيه لكل مصاب، والشهيد 100 ألف جنيه، موزعين على "50 ألف جنيه من نقابة أطباء مصر، و50 ألف جنيه من اتحاد المهن الطبية، وتابع: "أعلم أن ذلك قليل ولكن هذا على قدر الاستطاعة حتى لا تؤثر على أموال المعاشات والمستحقات الأخرى، وكان لابد لنا من الاستمرار في أخذ كل الطرق للمساعدة ولا ننتظر الرد الحكومى فقط".

وتابع: ولذلك تم مناقشة مقترح، حيث طلب الكثير من الأطباء سواء داخل أو خارج مجلس النقابة العامة للأطباء بعمل صندوق خاص لتلقى تبرعات من الأطباء فقط لحساب صندوق يخصص الشهداء والمصابين بالفيروس اللعين كوفيد 19، وسوف نعلن عن كل التفاصيل فى كيفية التعامل، والصرف والمستحقين منهم بمنتهى الشفافية.