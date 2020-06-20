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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة وزارة الصحة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة
 

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

 

الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة

 

تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاص بمناقشة الاستعدادات للامتحانات

 

البابا تواضروس لطلاب الثانوية: ادخل الامتحان وانت واثق أن تعبك لن يذهب هباء

 

مفاجأة..الصحة تجرى تجارب سريرية لعقار "ايفرمكتين" ونتائج مبشرة فى علاج كورونا

 

التضامن: متابعة دورية لتسهيل صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة

 

طرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بنسبة 20% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالصعيد

 

السياحة: 34 فندقا جديدا فى 7 محافظات تسلمت شهادة السلامة الصحية

 

الأعلى للآثار يقرر تأجيل الزيادة السنوية لتذاكر المواقع الأثرية حتى مايو 2021

 

ننشر نص ضوابط عودة السياحة لمصر الأول من يوليو

 

عضو بنقابة الأطباء: وفاة استشارى باطنة بعد إصابته بكورونا.. وارتفاع العدد لـ80 شهيدا

 

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

 

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ليلة الامتحان على منصة البث المباشر الآن

 

غدا استمرار انخفاض حرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

 

 السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

 

ماذا تعرف عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" لاستقلال خطوط مترو الأنفاق؟

 


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